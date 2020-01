Pedro fra Brasile, Germania e Portogallo. La Fiorentina ha un solo dubbio

Pedro lascerà la Fiorentina nel mercato di gennaio, ormai è certo. Come scrive Repubblica resta solo da capire se in prestito o a titolo definitivo. Dal Brasile lo cerca più di tutti il Gremio, ma non vanno dimenticati Palmeiras e Flamengo. Poi ci sono dei club interessati anche in Europa come lo Schalke 04 dalla Germania e il Porto dal Brasile. Ieri l’agente del giocatore ha incontrato Pradè, ormai l’addio è certo.