Pedro: il Gremio potrebbe inserire Kannemann nella trattativa

L’avventura di Pedro alla Fiorentina potrebbe finire già a gennaio. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’offerta più convincente è quella del Gremio che si è spinto a quasi 13 milioni. O 5 più Kannemann (SCHEDA), difensore che al momento non interesse ai viola. Lo vogliono il Flamenco, il Besiktas, diverse squadre in Portogallo ed il Nantes. Per questo oggi arriverà il suo agente: parlerà con i dirigenti e verrà presa una decisione. Possibile che parta a titolo definitivo.