Pedro, il Flamengo ci prova: la Fiorentina non vuole realizzare una minusvalenza

Pedro potrebbe lasciare la Fiorentina a gennaio. Il Flamengo avrebbe presentato un’offerta al club viola. Come scrive La Nazione, la società brasiliano punta a ottenere da subito il prestito dell’attaccante per poi valutarne l’acquisto la prossima estate. Di sicuro, visto anche il poco impiego dall’inizio della stagione, per la Fiorentina la mossa del Flamengo non è da trascurare anche se sia chiaro, i dirigenti viola non vogliono che il possibile addio di Pedro si trasformi in un affare da minusvalenza.