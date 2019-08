Pedro e Diego Rossi, Fiorentina al lavoro per la punta. Il brasiliano legato all’uscita di Simeone

Come riporta Sky Sport, la Fiorentina lavora su due attaccanti: il primo è Pedro (SCHEDA), valutato 15 milioni dal Fluminense. L’arrivo del classe ’97 è legato alla possibile uscita di Simeone, e la squadra viola vorrebbe provare a prendere la punta brasiliana in prestito con obbligo di riscatto. L’altro nome è quello di Diego Rossi (SCHEDA) per il quale la richiesta dei Los Angeles FC è scesa da 15 a 12 milioni. Per l’uruguaiano la Fiorentina offre invece 8 milioni più bonus.