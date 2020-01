Pedro, cinque offerte sul tavolo: l’attaccante detta le condizioni

L’avventura di Pedro alla Fiorentina sembra giunta ai titoli di coda. Oggi il suo agente ha incontrato la dirigenza viola e l’addio è vicino, da capire se in prestito o a titolo definitivo. Sul giocatore ci sono Gremio, in pole, Palmeiras, Flamengo, Porto e Schalke 04. Le uniche offerte sul tavolo dei gigliati sono i prestiti avanzati da Gremio e Flamengo. Lo stesso giocatore vuole tornare in Brasile e ha intenzione di rifiutare offerte europee. Lo riporta Tuttomercatoweb.