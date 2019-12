La Fiorentina è pronta a sferrare l’assalto a Patrick Cutrone. Ecco la prima idea partorita nel vertice di ieri al Centro Sportivo tra Pradè, Barone e co. che ha dato il via libera all’acquisto dell’attaccante ex Milan. Come scrive La Gazzetta dello Sport, si lavora sulla formula del trasferimento: i viola non vogliono andare oltre il prestito, con o senza obbligo di riscatto, a patto che il costo del cartellino non superi i 15 milioni complessivi. Il Wolverhampton non vorrebbe scendere sotto i 20, ma la Fiorentina potrebbe recuperare parte dei soldi dalla cessione di Pedro al Besiktas. In fondo Cutrone è un classe ’98 e oltre ad essere una risorsa per il presente può tranquillamente far parte dei progetti futuri.

