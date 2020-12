Il noto procuratore Claudio Pasqualin è intervenuto a tmw radio. Queste le sue parole: “Piatek? E’ sparito dai radar e non ha più realizzato certi numeri importanti. Il bomber deve fare gol e Piatek non ha più dimestichezza con la porta. Dove porterei Giroud? Anche alla Fiorentina, se lui fosse disponibile. Ma potrebbe andare all’Inter se passasse il turno di Champions come vice Lukaku”.