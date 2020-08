Paredes può tornare in Italia, ma non arriverà in viola. Lo vuole Conte

Leandro Paredes all’Inter, Milan Skriniar al Paris Saint-Germain. Secondo Tuttosport potrebbe essere questa un’operazione concreta tra il club meneghino ed i vice-campioni d’Europa, fortemente interessati al forte centrale nerazzurro. Il quale, però, non è ben visto da Antonio Conte, che ultimamente gli ha preferito sempre Godin. Ecco perché l’ex Samp è in uscita e potrebbe essere scambiato con il regista argentino che piace anche alla Fiorentina. Ma per i viola Paredes rappresenta un obiettivo davvero complicato, almeno per questa stagione.

