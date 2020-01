Paquetà offerto per sei mesi, ma la Fiorentina non è convinta

Ultime ore di mercato calde, caldissime per la Fiorentina. Tra i tanti nomi accostati da ieri al club viola c’è anche quello di Lucas Paquetà (SCHEDA). Come scrive TMW, il brasiliano è stato offerto dal Milan in prestito per sei mesi, ma la Fiorentina non vuole valorizzare un calciatore di un’altra squadra e porterà avanti l’operazione solo se la società rossonera assicurerà un diritto di riscatto congruo con l’attuale valore del centrocampista.