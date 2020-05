Paquetà obiettivo dei viola? Lui dichiara amore ai rossoneri: “Milan la mia casa, voglio vincere qui”

Lucas Paquetà e il Milan: avventura al capolinea? Sembra di no, almeno secondo il diretto interessato. Il fantasista brasiliano allontana il possibile addio e dichiara fedeltà ai colori rossoneri. Lo fa su Instagram, rispondendo alle domande dei tifosi del diavolo:

Il Milan per me significa la mia nuova casa. Darò il massimo per vincere con questa squadra, mi piace farne parte. Spero di essere sempre molto felice qua e per questo darò sempre il mio massimo per vincere con questa squadra storica. La prima volta che sono andato a San Siro è stato incredibile, un momento unico in questo stadio storico e con la maglia del Milan indosso. Mi piace far parte del Milan, mi piace il cibo e la lingua italiana. Il mio primo goal in rossonero è stato molto significativo per me, anche per il periodo in cui l’ho fatto e per tutto quello che stava succedendo. Il Flamengo è la mia squadra del cuore, ma in Italia ho avuto sempre come riferimento il Milan.