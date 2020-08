Paquetà e dieci milioni per Milenkovic? La Fiorentina non ci sente

Stefano Pioli vuole Nikola Milenkovic. Il problema dell’ex allenatore gigliato è che anche Beppe Iachini e Rocco Commisso vogliono il difensore serbo. E cercheranno di trattenerlo in ogni modo. A meno che non sia lo stesso giocatore a rifiutare la proposta di rinnovo contrattuale e chiedere di andare via. In questo caso, comunque, ad essere accontentata dovrà essere anche la Fiorentina, che chiede un bel po’ di soldi per il cartellino dell’ex Partizan. Ecco perché l’ultima proposta del club rossonero secondo Tuttosport – 10 milioni ed il cartellino del brasiliano Paquetà – non è stata neppure presa in considerazione. La palla, dunque, torna a Milenkovic, che dovrà decidere a breve cosa voler fare.