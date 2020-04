Paquetà, dal possibile viola… ad un ex viola. Il mercato tenta il brasiliano, lui ci pensa

Fonti brasiliane vicine al calciatore – scrive l’Ansa – confermano che c’è stato un deciso interessamento del Benfica di Rui Costa per il milanista Paquetà. Il giocatore ci starebbe pensando, anche se prima vorrebbe capire gli sviluppi della situazione societaria del Milan. A Lisbona alcuni media locali riferiscono di questa trattativa di mercato, sottolineando che, in ogni caso, il Benfica non è disposto a pagare i 28 milioni di euro chiesti dal club rossonero. La chiave per sbloccare l’affare potrebbe essere l’inserimento nel discorso del ventenne centrocampista Florentino Luis, gioiello del vivaio ‘encarnado’ che però, prima dello stop dei campionati provocato dal coronavirus, era fermo dallo scorso novembre in quanto il club non lo utilizzava per contrasti sul rinnovo contrattuale. Ma al Milan questo ragazzo continua a piacere, e quindi se ne riparlerà.