Paquetà, asta tra Lione e Valencia: tesoretto Milan per Milenkovic

Non è un mistero che a Stefano Pioli piaccia Nikola Milenkovic. Per il Milan, però, arrivare al difensore serbo non sarà facile. Al Diavolo un aiuto potrebbe darlo Paquetà. Il Lione è interessato al brasiliano. Se il Rennes – scrive La Gazzetta dello Sport – acquistasse Reine-Adelaide, valutato 30 milioni, il club francese avrebbe i soldi per tentare l’assalto all’ex Flamengo.

Nel frattempo attenzione al Valencia che ha proposto al Milan lo scambio con Kondogbia. No è stata la risposta della società rossonera. Gli spagnoli starebbero quindi riformulando la soluzione d’acquisto senza prendere in considerazione contropartite tecniche. Grazie ai soldi derivanti dalla cessione Paquetà il Milan potrebbe tentare l’affondo con Milenkovic con le spalle più solide. Il Diavolo, però, valuta il difensore 20 milioni, la Fiorentina sopra i trenta. La forbice è ancora alta.

->TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA