Paquetà apre alla Fiorentina: senza la svolta in rossonero potrebbe cambiare idea

A gennaio fu un secco no, ma Lucas Paquetà potrebbe cambiare idea già nella prossima estate. Come scrive La Gazzetta dello Sport, in inverno il brasiliano rifiutò il passaggio alla Fiorentina, ma le tante panchine spinsero il suo manager Eduardo Uram a cercare nuove destinazioni prima che il fantasista si convincesse di restare a Milanello. Senza una svolta in rossonero però, Paquetà potrebbe cambiare idea anche sui viola. Il Milan però, non vuole mettere a bilancio un’altra minusvalenza e non lo cederà per meno di 30 milioni. Una cifra fuori portata anche per il Benfica, l’altra squadra insieme alla Fiorentina che da mesi lancia segnali d’interesse.