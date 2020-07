Panchina viola, c’è anche l’ipotesi Jardim. Iachini, addio certo. Le altre candidature

Il Corriere dello Sport in edicola oggi assicura che non sarà Beppe Iachini l’allenatore viola della prossima stagione. I segnali che arrivano vanno tutti in questa direzione. Juric, Di Francesco e Giampaolo sono i tre candidati principali. Spalletti è un sogno e rimarrà tale, nel frattempo il quotidiano fa anche il nome di Jardim con un passato al Monaco che altri spingono verso il Flamengo. Da parte sua Iachini adesso ha voglia di divertirsi, ci proverà tentando di togliersi soddisfazioni anche contro Inter e Roma in questo finale di stagione.