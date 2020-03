Paganini: “Napoli su Castrovilli e… un obiettivo viola”

Il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini ha parlato a Radio Kiss Kiss degli obiettivi per il centrocampo del Napoli. Tra questi c’è il viola Gaetano Castrovilli: “Su Castrovilli ci sono Inter e Napoli, in particolare gli azzurri che lo vorrebbero per sostituire uno tra Allan e Fabian Ruiz che potrebbero partire. Non solo, il Napoli ha messo gli occhi anche su Jack Bonaventura facendo leva sul buon rapporto con il procuratore Raiola. I contatti? Sono già stati avviati”. Ricordiamo come il milanista andrà in scadenza nel prossimo giugno e già in passato sia stato accostato alla Fiorentina.