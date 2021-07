Padovan: “Fiorentina, che errore! Antognoni ha lavorato tanto e bene”

Secondo Giancarlo Padovan la Fiorentina ha fatto male a separarsi da Giancarlo Antognoni: il dirigente aveva lavorato tanto e bene

"Antognoni è stato fin troppo disponibile nel cercare una conciliazione che sembrava da subito fin troppo impossibile. La società ha fatto un grosso errore ignorando quanto sia pratico e simbolico un profilo come il suo. Lui ha lavorato tanto e bene, al di là di quello che rappresenta per quella maglia. È stato centrale anche nei momenti difficili: basti pensare alla gestione della situazione Astori in cui è stato un assoluto punto di riferimento. Non è solo una bandiera, ha lavorato al meglio per la Fiorentina e ha dimostrato di saper fare il dirigente".