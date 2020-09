Per Riccardo Orsolini (SCHEDA) del Bologna ci sono gli interessi da parte di Roma e Fiorentina che si farebbe avanti con un’eventuale cessione di Chiesa. A ora non ci sono offerte sul piatto, ma a pochi giorni dalla fine del mercato non sono da escludere sorprese. Lo riporta Il Resto del Carlino.

LA FIORENTINA HA GIA’ ACCETTATO L’OFFERTA PER CHIESA