Okaka in vendita. L’agente: “Tante offerte dall’estero ma priorità all’Italia”

Tra gli attaccanti ancora in cerca di sistemazione c’è Stefano Okaka, di proprietà del Watford ma nella seconda parte dell’ultima stagione in prestito all’Udinese. Sul suo futuro si è espresso il fratello-agente Carlo Okaka. Queste le sue parole a tuttomercatoweb: “Il matrimonio con il Watford è giunto alla fine, il mercato partirà ora con questa ultima settimana. L’Udinese? Vero, lo vuole: però ci sono tanti giocatori. Lui ha fatto bene, segnando sei gol e quattro assist in cinque mesi, senza fare la preparazione.

Noi sceglieremo la piazza ideale per il prosieguo della carriera. La priorità? L'Italia, principalmente, anche se in questo momento ci stanno chiamando tanto dall'estero. È stato molto apprezzato in Cina e ha avuto delle proposte, ma preferisce rimanere in Europa, più avanti si vedrà. Ora bisogna trovare la giusta formula con il Watford".