Offerta monstre dalla Cina per Zaza: l’attaccante dirà addio alla Serie A?

Anche il portale alfredopedulla.com conferma le voci uscite negli ultimi giorni del 2019: su Simone Zaza sono piombati i cinesi. Due i club asiatici interessati fortemente all’attaccante lucano, accostato anche alla Fiorentina e che appare sempre più in uscita dal Toro. L’ex Juve e Sassuolo sta riflettendo considerando le proposte economiche allettanti che gli sono arrivate e potrebbe cedere alle sirene cinesi, salutando così la Serie A. Per sostituirlo, il club granata starebbe pensando a Barrow dell’Atalanta (su cui il Bologna è in vantaggio) o ad Andrea Pinamonti.

SU TUTTITALENTI LE SCHEDE DEI GIOCATORI PROTAGONISTI IN CHIAVE MERCATO