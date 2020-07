Occhi viola in Bosnia: la Fiorentina è sulle tracce del giovane Stanic. Offerta a breve?

Nuovo obiettivo per la Fiorentina, in vista del prossimo mercato. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb, infatti, il club viola è sulle tracce del bosniaco Kristijan Stanic, esterno d’attacco classe 2001. (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM) Il giocatore era stato nel mirino anche degli osservatori della Juventus e ha il contratto con l’HSK Zrinjski Mostar in scadenza nel 2021. Possibile che la Fiorentina possa presentare un’offerta nelle prossime settimane, per il giocatore che ha passaporto croato e quindi non occuperebbe uno slot da extracomunitario.