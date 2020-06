Occhi su Andersen del Lione, via uno tra Pezzella e Milenkovic. Attenzione a Gaston Ramirez

Ieri per la prima volta la maglia viola è stata accostata al difensore danese Andersen del Lione (SCHEDA). Come scrive La Nazione, il giocatore è stato acquistato un anno fa dalla Sampdoria e proprio alla Samp era arrivato sotto la gestione Pradè. Andersen ha firmato un contratto piuttosto lungo (giugno 2024), ma sembra che la mossa della Fiorentina sia stata (e possa essere nell’esito) sufficientemente interessante. Il difensore è nel gruppo di calciatori che si rifanno alla scuderia del manager che rappresenta anche Amrabat.

L’improvvisa mossa nella direzione di Andersen rappresenta una conferma diretta che uno fra Pezzella e Milenkovic è destinato a salutare Firenze. Per la verità entrambi hanno buone opportunità di mercato e quindi la Fiorentina si aspetta di valutare la proposta più forte in chiave economica. Il riassunto della situazione relativa ai due difensori dice questo: il club viola valuta Pezzella circa 20 milioni, cifra questa che – Valencia e Milan, ovvero le squadre che hanno manifestato interesse nei confronti del giocatore – non hanno (per ora) messo in conto. Milenkovic? Il prezzo del suo cartellino parte da una base decisamente più alta (la Fiorentina chiederebbe una quarantina di milioni), ma sarà in sede dell’eventuale trattativa che si arriverà a stabilire il prezzo giusto per Milenkovic

In entrata attenzione anche a Gaston Ramirez, che sembra destinato a lasciare la Sampdoria.