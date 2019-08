C’è un giocatore nella Sampdoria per cui Daniele Pradè farebbe carte false, ovvero Dennis Praet, centrocampista belga che il d.s. gigliato già durante la sua prima esperienza in riva all’Arno aveva provato a portare in maglia viola. Ci riuscì qualche anno dopo a prenderlo, ma nel club blucerchiato. Adesso l’ex Genk vuol cambiare maglia, per virare verso una squadra capace di assecondare le sue ambizioni. Il Milan gli fa la corte ma deve prima vendere Kessié, la Fiorentina lo segue (si era parlato di uno scambio con Benassi) ma è il Leicester ad aver fatto fin qui l’offerta più importante, secondo Gianluca Di Marzio. Sono attesi sviluppi, dunque, su questo fronte.

