Obiettivi viola: sirene inglesi per Bonaventura, in scadenza col Milan

Giacomo Bonaventura (scheda) sarà uno dei protagonisti del prossimo calciomercato, essendo in scadenza col Milan, club in cui milita dal 2014. Su di lui sono piombate Lazio, Torino, Atalanta – che lo vorrebbe dopo averlo lanciato nel grande calcio – e la Fiorentina, tutte attirate dalla possibilità di prenderlo a zero euro. Ma secondo il giornale britannico The Sun, il calciatore marchigiano interessa anche all’Arsenal, club di grande prestigio e contro cui sarebbe difficile giocarsela per le prospettive che può offrire al centrocampista.