Obiettivi viola, Puscas finisce nel mirino del Cluj

Il nome di George Puscas, attaccante classe ’96 reduce da un buon Europeo U21 con la sua Romania, è stato speso a più riprese in ottica Fiorentina nelle scorse settimana come potenziale rinforzo per il pacchetto di attaccanti a disposizione di Montella. Stando a quanto riferisce il portale romeno Sport.ro, però, le avances più recenti sono state quelle del Cluj. Puscas, il cui cartellino è di proprietà dell’Inter, potrebbe dunque tornare in patria dopo aver giocato nell’ultima stagione al Palermo in B (33 presenze e 9 reti).