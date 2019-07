Obiettivi viola: Perin segue Rui Costa

Dopo l’arrivo di Buffon, scrive Gianluca Di Marzio, le porte della Juventus sono ormai chiuse per Perin in cerca di un maggior minutaggio per guadagnarsi un posto ai prossimi europei. Il portiere italiano è molto vicino al Benfica. La formula sarebbe quella del presito con obbligo di riscatto fissato per una cifra di circa 15 milioni. Nel convincimento del giocatore ha pesato molto il pressing di Rui Costa che negli ultimi giorni ha sentito più volte Perin contento della possibile nuova destinazione. Il portiere juventino era stato accostato alla Fiorentina nel caso che Dragowski avesse dei dubbi sulla sua permanenza alla Fiorentina.