Obiettivi viola: Paquetà verso la Spagna? Il Milan è pronto a sacrificarlo per arrivare ad un laterale destro

Il Milan punta forte su Emerson Royal, laterale brasiliano di proprietà del Barcellona. Il giocatore però è attualmente in prestito al Betis Siviglia, che ne detiene una percentuale importante d’indennizzo. Questo ha portato il Barcellona a fare una valutazione monstre per fare cassa. Il club blaugrana valuta infatti l’esterno ben 30 milioni. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, per sormontare questo scoglio il Milan è pronto a mettere sul piatto Lucas Paquetà. Il trequartista, spesso associato alla Fiorentina, stuzzica le fantasie del Betis che non ha mai nascosto il proprio interesse nei suoi confronti. Proprio per questo motivo, nella chiacchierata di ieri tra le due società, si è fatto pure il nome del classe ’97. Che potrebbe, andare in prestito al Betis a rivalutarsi in cambio del favore di liberare subito Emerson in direzione Milan, alleggerire le spese del Barça (minore indennizzo) e, di conseguenza, anche quelle dei rossoneri con uno sconto sui 30 milioni richiesti.

La Fiorentina intanto guarda in Argentina – Ci sono anche i viola su Retegui del Boca Juniors