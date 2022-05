Obiettivi viola: niente Carnesecchi, ha firmato il rinnovo con l’Atalanta

Per il giovane portiere contratto fino al 2026 con il club nerazzurro

Nei mesi scorsi era stato accostato anche alla Fiorentina, ma probabilmente l'interesse viola verso Marco Carnesecchi resterà solo una voce. Il portiere classe 2000 di proprietà dell'Atalanta e quest'anno in prestito alla Cremonese promossa dalla Serie B, secondo tuttomercatoweb.com ha firmato il prolungamento di contratto con il club orobico fino al 2026. Per il portale specializzato in calciomercato è tutto fatto, manca solo l'annuncio ufficiale. Vedremo poi se la Dea riporterà a casa l'estremo difensore dell'Under 21 o se lo manderà ancora in prestito, magari lasciandolo proprio alla formazione grigiorossa in Serie A.