Obiettivi viola: incontro Inter-Verona per Amrabat

Nella giornata di oggi nella sede dell’Inter a Milano è andato in scena un incontro tra il presidente del Verona Setti e la dirigenza nerazzurra. Tra i nomi emersi c’è anche quello di Sofyan Amrabat, che i gialloblu riscatteranno per 3.5 milioni dal Bruges e rivenderanno per una cifra superiore ai 15. Il centrocampista, sondato anche dai viola, piace all’Inter, che ha ottimi rapporti con la dirigenza veronese. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.