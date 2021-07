Obiettivi viola, il Tottenham pensa a Gollini

Gollini piace in Premier: il Tottenham vuole coprirsi le spalle con l'estremo difensore italiano dell'Atalanta

Dopo l'arrivo di Juan Musso tra i pali della porta dell'Atalanta, Pierluigi Gollini è in uscita dai nerazzurri. L'ex portiere delle giovanili viola nelle ultime settimane era stato accostato anche alla Fiorentina, ma adesso è entrato nel mirino del Tottenham.

Hugo Lloris e Joe Hart hanno in contratto in scadenza nel 2022 e gli Spurs hanno chiesto all'Atalanta l'estremo difensore, a cui pensa anche l'Atletico Madrid. Secondo Sky Sport però il club londinese è in pole - tramite il nuovo ds Paratici - e ha virato sul portiere italiano alla ricerca della formula giusta: prestito biennale con inserimento dell'obbligo di riscatto.