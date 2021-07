Obiettivi viola: Gollini verso la Premier? Su di lui Tottenham ed Everton

Il portiere dell'Atalanta, dopo l'arrivo di Musso, lascerà la formazione orobica

Dopo l'esperienza al Manchester United, che lo rubò proprio alla Fiorentina, Pierluigi Gollini può tornare a giocare in Inghilterra. Ormai in uscita dall'Atalanta dopo l'arrivo di Juan Musso, l'estremo difensore piace a tanti in Italia, tra cui i viola in caso di addio a Dragowski, ma anche Oltremanica. Secondo sportmediaset sia Tottenham che Everton avrebbero chiesto informazioni alla Dea. Il futuro di Gollini, per il momento, è incerto: il portiere può scegliere tra diverse pretendenti.