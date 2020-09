Nainggolan rimane all’Inter, niente Cagliari per il belga. Fumata nera nell’incontro tra il presidente Giulini e i dirigenti nerazzurri finito poco fa: “L’incontro per Nainggolan non è andato bene, rimane a Milano – ha detto il presidente del Caglari a Sky Sport – È impossibile riportarlo al Cagliari, lo vogliono tenere”. Questo quello che troviamo scritto su GianlucaDiMarzio.com

