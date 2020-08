Di ritorno dal Valencia, Alessandro Florenzi non resterà alla Roma, che vuol monetizzare la sua cessione. Alla Fiorentina piaceva già durante il mercato invernale, adesso in Italia è interessata anche l’Atalanta, in cerca di un sostituto di Hans Hateboer, che vuole andare alla Juve. Per Sky Sport su Florenzi c’è anche l’Everton di Carlo Ancelotti, che lo ha inserito espressamente nella sua lista di obiettivi di questo mercato.