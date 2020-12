Il suo obiettivo è tornare a giocare in Serie A e salutare la Cina, per ottenere una maglia azzurra da vestire al prossimo Europeo. Così intorno a Stephan El Shaarawy si stanno muovendo in tanti, anche la Fiorentina. Pare però che la prima preferenza del giocatore sia un ritorno alla Roma: secondo Il Tempo il club giallorosso sta preparando il terreno per un possibile rientro del Faraone, mettendo sul mercato Carles Perez, bocciato da Fonseca.