Obiettivi viola, Cassata adesso è tutto del Genoa

Francesco Cassata (LA SCHEDA) ha lasciato il Sassuolo in estate per firmare con il Genoa. Il centrocampista classe ’97 voluto dal d.s. Capozucca che lo aveva già avuto a Frosinone, ha disputato una buona annata, conquistando la salvezza all’ultima giornata. Cassata ha lasciato il Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Il Genoa ha mantenuto la categoria e, stando a quanto appreso in esclusiva da SassuoloNews.net, sono maturate le condizioni per l’obbligo di riscatto di Cassata. Il centrocampista, che piace alla Fiorentina, è stato dunque riscattato dal Genoa per circa 7 milioni di euro, più o meno la stessa cifra che il Sassuolo ha girato al Genoa ormai un anno fa per l’acquisto a titolo definitivo del giovane portiere Russo. Se i viola volessero provare a prenderlo dovrebbero parlare col Genoa e non più col Sassuolo.

