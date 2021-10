Obiettivi: Orsolini via dal Bologna a gennaio?

In estate la Fiorentina aveva offerto 13 milioni di euro per Orsolini

Il Corriere dello Sport scrive di Riccardo Orsolini che a gennaio potrebbe finire sul mercato. In estate la Fiorentina aveva offerto 13 milioni di euro, ma il Bologna ne pretendeva 15. Bigon, Di Vaio e Mihajlovic non vorrebbero privarsi del giocatore a metà stagione, ma se il tecnico dovesse continuare a giocare col 3-4-1-2 e Orsollini dovesse proseguire a faticare, il club rossoblù inevitabilmente potrebbe prendere in considerazione la cessione, anche perché potrebbe essere il calciatore stesso a chiedere di essere ceduto.