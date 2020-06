Obiettivi Fiorentina, il Torino ci prova per Nainggolan. L’offerta dei granata

Sulle pagine di Tuttosport viene esposto l’interesse del Torino per Radja Nainggolan. Il centrocampista belga di proprietà dell’Inter non verrà riscattato dal Cagliari al termine della stagione. Il suo entourage sta cercando una sistemazione gradita al giocatore. La concorrenza per accaparrarselo è folta. La Fiorentina e Daniele Pradè non hanno mai nascosto il loro gradimento per il giocatore. L’offerta dei granata è un prestito con diritto di riscatto da 10/11 milioni, adesso la palla passa ai nerazzurri.