Nuovo tentativo per Politano, ma l’Inter chiede troppo

La Fiorentina, nel pomeriggio di ieri, aveva anche provato a tornare sulle tracce di Matteo Politano, ma sull’attaccante dell’Inter è piombato il Milan deciso a lenire la delusione Rebic che potrebbe già tornare il Germania. I nerazzurri hanno fissato il prezzo: 35 milioni. Troppi per i viola che erano intenzionati a mettere in piedi la stessa operazione per Cutrone. E così il Milan ha messo la freccia. Lo scrive La Nazione.