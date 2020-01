Spunta un nome nuovo per la difesa della Fiorentina. Come scrive La Gazzetta dello Sport, viste le difficoltà ad arrivare a Kevin Bonifazi (SCHEDA), la dirigenza viola ha spostato le attenzioni su Samir dell’Udinese. Il brasiliano piace per la sua duttilità: è mancino e può giocare anche da terzino. Le problematiche? Il recente infortunio e il costo alto del cartellino.