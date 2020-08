Nuovo Ds Roma: Pradè continua ad essere nome in quota

La Gazzetta dello Sport si concentra sulla nuova Roma di Dan e Ryan Friedkin. L’esigenza immediata è il direttore sportivo. Ieri la Juventus ha smentito ogni voce di addio di Fabio Paratici e anche lui ha fatto sapere a chi di dovere che anche dovesse andar via dai bianconeri, punterà a fare un’esperienza all’estero. Daniele Pradè continua ad essere un nome in quota (in giallorosso dal 2000 al 2011, smentisce questa possibilità ), mentre quello di Nicolas Burdisso nelle ultime ora ha perso punti ed è dato in netto ribasso. Nel frattempo, invece, sta tornando in auge anche il nome di Walter Sabatini, che alla Roma ci è stato oltre cinque anni, dall’inizio dell’era americana (estate 2011) fino all’ottobre del 2016. All’orizzonte anche Andrea Berta, che però sta molto bene all’Atletico Madrid e difficilmente lascerà la Spagna.