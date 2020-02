L’ex Bojinov torna in Italia: domani sarà un giocatore del Pescara. Oppure no?

Valeri Bojinov è tornato. L’ex attaccante di Fiorentina e Juve, nella giornata di domani, si aggregherà molto probabilmente al Pescara, dopo aver sostenuto nella mattinata le visite mediche e firmato il contratto. Il bulgaro, comunque, non chiude ancora la pista alternativa che porta a Catania, come ha detto lui stesso appena atterrato a Fiumicino al sito gianlucadimarzio.com: “Ho grande voglia di tornare a giocare in Italia, sto bene. Pescara o Catania? Finché non c’è nero su bianco non posso parlare, vediamo domani, mi voglio lasciare aperte entrambe le strade“.