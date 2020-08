Non tramonta l’ipotesi Criscito: ecco gli altri nomi per la difesa

Per la prossima stagione la Fiorentina dovrà rinforzare anche la difesa. Domenico Criscito (SCHEDA) non è mai stato accantonato. Il no di gennaio – scrive il Corriere dello Sport – era motivato dalla volontà di salvare il Genoa. Adesso qualcosa potrebbe cambiare. Ha un contratto fino al 2022, l’ultima parola, oltre che del giocatore, sarà del nuovo allenatore.

Attenzione anche Fabio Pisacane del Cagliari (SCHEDA), centrale che all’occorrenza può giocare anche sulle fasce, mentre su Juan Jesus (SCHEDA) si continua a riflettere. Non solo per i costi, ma anche per i tanti mesi di inattività (34 minuti giocati nell’ultima gara di campionato, la sua quarta presenza stagionale). Piace anche Francesco Cassata (SCHEDA) del Sassuolo, al Genoa nell’ultima stagione.