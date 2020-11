Nikola Milenkovic continua ad essere uno dei giocatori della Fiorentina più ricercati dalle big di Serie A e non solo. Come riportato da calciomercato.com, sul difensore serbo non ci sarebbero solo Inter e Milan, ma anche un top club spagnolo: si tratta dell’Atletico Madrid. Ricordiamo che il suo contratto con la Fiorentina scadrà nel 2022 e, al momento, non ci sono novità sul fronte rinnovo.