Non solo Mandragora, adesso la Fiorentina punta anche Romero della Juventus (ma in prestito al Genoa)

La prossima sessione di mercato potrebbe vedere realizzate più operazioni fra Juventus e Fiorentina. A Torino, com’è noto, piacciono Castrovilli e Chiesa. La Fiorentina invece, secondo quanto scrive Tuttosport oggi in edicola, da tempo è sulle tracce di Mandragora (LA SCHEDA). Negli ultimi tempi ha preso quota anche la candidatura per Romero (LA SCHEDA), forte difensore di proprietà della Juventus ma oggi in prestito al Genoa.