Non solo Manchester United: un’altra big inglese su Chiesa. Ecco la valutazione

Il Corriere Fiorentino scrive di Federico Chiesa. Rocco Commisso, nonostante le smentite del patron, vorrebbe rinnovargli il contratto di altri due anni con ingaggio che andrebbe a toccare i quattro milioni di euro netti a stagione. I dubbi, però, sono nella testa del calciatore e di babbo Enrico

Le pretendenti per il clase 1997 non mancano. Attenzione, allora, a Chelsea e, soprattutto, Manchester United. Voce rimbalzate dall’Inghilterra settimana scorsa e che adesso trovano conferma in ambienti parecchio vicini alla Fiorentina. Nessuna offerta scritta, ma tramite intermediari a Daniele Pradè e a Joe Barone è stata riportata una forte manifestazione d’interesse dei Red Devils. Al momento, comunque, nessun contatto diretto con lo United (sì, invece, per La Nazione). Quelli semmai saranno passaggi successivi. Per la Fiorentina, Chiesa, vale non meno di 60 milioni. Tanti, soprattutto in tempi di crisi da Coronavirus.

In Italia resta forte l’interesse della Juventus, la squadra in pole. L’unica che in Serie A può permettersi certi investimenti, anche se, probabilmente, sia Marotta che Paratici tenteranno la via delle contropartite tecniche: Mandragora, Rugani, Nainggolan, Pinamonti.