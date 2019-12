Non solo Fiorentina: un’altra squadra di Serie A su Juan Jesus

Come riporta Il Corriere dello Sport, il Bologna starebbe iniziando a pensare alle mosse da fare nel mercato di gennaio. Sinisa Mihajlovic avrebbe chiesto alla dirigenza il difensore brasiliano della Roma Juan Jesus, che potrebbe essere utile alla squadra rossoblu poiché arruolabile in più ruoli in difesa. La Roma di certo non forzerà la mano per tenerlo, e l’idea sembra essere quella di un prestito: si discute sul diritto o l’obbligo di riscatto. Juan Jesus è stato accostato anche alla Fiorentina in questi ultimi giorni.