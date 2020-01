Caprari: incontro positivo tra Sampdoria e Sassuolo

AGGIORNAMENTO ORE 14.25: Un incontro positivo, nonostante ci sia ancora distanza fra i due club (la società neroverde non ha ancora comunque l’accordo con giocatore) ma il Sassuolo vuole Caprari fortemente e continua a trattare per provare a regalare il giocatore a De Zerbi. In attesa di domenica, quando in campionato ci sarà proprio la sfida tra Sampdoria e Sassuolo con Caprari possibile protagonista in campo. Lo scrive gianlucadimarzio.com.

Non solo la Fiorentina su Gianluca Caprari (SCHEDA). Come riportato da Sky, anche il Sassuolo sarebbe interessato al giocatore della Sampdoria. Questa mattina nella sede del club neroverde si sono presentati i procuratori del giocatore blucerchiato per fare il punto della situazione con i dirigenti della società emiliana.