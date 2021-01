Pochi giorni fa Filippo Falco è stato accostato alla Fiorentina. Il giocatore, infatti, è in uscita dal Lecce. Come riportato da Tuttosport, il calciatore della squadra pugliese sarebbe stato messo nel mirino anche dal Sassuolo alla luce dell’infortunio di Domenico Berardi. Per Falco, si legge, c’è solo da accendere la clausola rescissoria da 1,5 milioni.