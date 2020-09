Non solo Fiorentina: anche una big spagnola su Deulofeu

Nei giorni scorsi Gerard Deulofeu (SCHEDA) è stato accostato anche alla Fiorentina. Il giocatore vorrebbe tornare al Milan, ma il club rossonero non ha aperto una trattativa col Watford. Lo spagnolo può essere considerato un’occasione di fine mercato, con una formula vantaggiosa (prestito con diritto di riscatto), ma di certo Maldini e Massara non hanno in previsione un investimento per il suo cartellino.

Adesso è il Siviglia a provarci per l’ex milanista. La società spagnola, scrive calciomercato.com, ha aperto un discorso con l’entourage dell’ex canterano del Barcellona. Il Watford, che ha aperto alla cessione, chiede sempre 25 milioni di euro, una cifra che con l’avvicinarsi della fine del mercato potrebbe abbassarsi. Per Deulofeu sarebbe un ritorno al Ramon Sanchez Pizjuan, nel 2014-15 ha segnato 3 gol (con 10 assist) in 28 partite.

Dal canto suo la Fiorentina, tramite Daniele Pradè ha manifestato l’interesse a Pozzo, disposto a parlarne. Ora si tratta di mettere su nero su bianco l’offerta.

