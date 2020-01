Non sarà Bonifazi il rinforzo per la difesa viola, il giovane centrale torna da Semplici

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, si sofferma sul nuovo innesto della SPAL e, a lungo obiettivo viola, Kevin Bonifazi. Per lui un ritorno alla corte di Semplici che lo ha fortemente voluto per puntellare la difesa. Il classe ’96 si è allenato col gruppo ed è nella lista dei convocati, il tecnico toscano pensa ad affidargli una maglia da titolare fin da subito, nel derby col Bologna. Il centrale difensivo arriva in prestito dal Torino con obbligo di riscatto legato ad una serie di condizioni.